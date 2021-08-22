Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм Екатерины Горностай

Фильм "Стоп-Земля" также получил награду "Лучший фильм" в Национальном конкурсе.

Гран-при Одесского международного кинофестиваля-2021 получил фильм “Стоп-Земля” режиссера Екатерины Горностай.

Об этом пишет supportyourart.com.

Церемония награждения состоялась 21 августа.

Фильм также получил награду "Лучший фильм" в Национальном конкурсе, а всему актерскому составу присудили звание "Лучшего актерского ансамбля".

В этом году на фестивале в конкурсных программах полного и короткого метра были представлены только национальные фильмы по случаю 30-летия Независимости Украины.

В Национальной программе полного метра соревновались 6 фильмов, короткого метра - 8 фильмов.

Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI получили:

- лучший короткометражный фильм - "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба,

- лучший полнометражный фильм - "С завязанными глазами", режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020;

- лучший режиссер - Никон Романченко, Leopolis night.

Специальный диплом жюри получил фильм "Соперник" режиссера Маркуса Ленца, Украина / Германия, 2020.