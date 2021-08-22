Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм Екатерины Горностай

Фильм "Стоп-Земля" также получил награду "Лучший фильм" в Национальном конкурсе.

Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм Екатерины Горностай
Кадр из фильма "Стоп-Земля"

Гран-при Одесского международного кинофестиваля-2021 получил фильм “Стоп-Земля” режиссера Екатерины Горностай.

Об этом пишет supportyourart.com.

Церемония награждения состоялась 21 августа.

Фильм также получил награду "Лучший фильм" в Национальном конкурсе, а всему актерскому составу присудили звание "Лучшего актерского ансамбля".

В этом году на фестивале в конкурсных программах полного и короткого метра были представлены только национальные фильмы по случаю 30-летия Независимости Украины.

В Национальной программе полного метра соревновались 6 фильмов, короткого метра - 8 фильмов.

Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI получили:

- лучший короткометражный фильм - "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба,

- лучший полнометражный фильм - "С завязанными глазами", режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020;

- лучший режиссер - Никон Романченко, Leopolis night.

Специальный диплом жюри получил фильм "Соперник" режиссера Маркуса Ленца, Украина / Германия, 2020.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенкаСкарлетт Йоханссон родила второго ребенка
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горыDZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы
Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителямиДжейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями
На Волыни селяне подрались с полицией из-за древесиныНа Волыни селяне подрались с полицией из-за древесины
Блок рекламы


Похожие новости
Директор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужемДиректор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужем
Боксер Очеретяный получил 7 лет тюрьмы за убийство сотрудника УГОБоксер Очеретяный получил 7 лет тюрьмы за убийство сотрудника УГО
Житель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривенЖитель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривен
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцевПервую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцев
Шесть львовских полицейских получили по 8 лет за смерть 22-летнего юношы, который проглотил пакетик с наркотикамиШесть львовских полицейских получили по 8 лет за смерть 22-летнего юношы, который проглотил пакетик с наркотиками
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Украинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film FestivalУкраинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film Festival
Киевлянин получил подозрение за то, что приставил пистолет к голове другому водителю во время конфликта на парковкеКиевлянин получил подозрение за то, что приставил пистолет к голове другому водителю во время конфликта на парковке
Еще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавирусаЕще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса
В кинотеатрах Украины покажут подборку лучших украинских фильмовВ кинотеатрах Украины покажут подборку лучших украинских фильмов
Последние новости
Подгружаем последние новости