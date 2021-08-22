За сутки ковид подтвердили у 1003 украинцев

Летальных случаев – 25.

За сутки ковид подтвердили у 1003 украинцев
Фото: Киевсовет

За субботу, 21 августа, в Украине зафиксировано 1003 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 25.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Также за минувшие сутки госпитализирован 701 человек, выписаны - 236 человек.

В сутки методом ПЦР протестировано 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека и экспресс-тестами - 20 019 человек

За все время пандемии в Украине заболели 2 274 561 человек, выписаны - 2 200 999, летальных случаев - 53 457 i проведено 11 816 619 ПЦР-тестирований.

Напомним, Кабинет министров принял решение продолжить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют. Ранее также сообщалось, что МОЗ разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при условии вакцинации 80% работников.

МОЗ также просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Соответствующее письмо направлено главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенкаСкарлетт Йоханссон родила второго ребенка
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горыDZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы
Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителямиДжейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями
На Волыни селяне подрались с полицией из-за древесиныНа Волыни селяне подрались с полицией из-за древесины
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев ковида
За сутки в Украине вакцинировали против ковида 129 027 человекЗа сутки в Украине вакцинировали против ковида 129 027 человек
В Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковидаВ Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев ковида
В 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" предварительно подтвердили штамм дельтаВ 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" предварительно подтвердили штамм дельта
За сутки в Украине зафиксировали 417 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 417 новых случаев ковида
За сутки в Украине подтвердили 1 353 случая ковидаЗа сутки в Украине подтвердили 1 353 случая ковида
В аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковидаВ аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковида
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцевПервую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцев
За сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости