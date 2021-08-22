За сутки ковид подтвердили у 1003 украинцев

За субботу, 21 августа, в Украине зафиксировано 1003 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 25.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Также за минувшие сутки госпитализирован 701 человек, выписаны - 236 человек.

В сутки методом ПЦР протестировано 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека и экспресс-тестами - 20 019 человек

За все время пандемии в Украине заболели 2 274 561 человек, выписаны - 2 200 999, летальных случаев - 53 457 i проведено 11 816 619 ПЦР-тестирований.

Напомним, Кабинет министров принял решение продолжить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют. Ранее также сообщалось, что МОЗ разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при условии вакцинации 80% работников.

МОЗ также просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Соответствующее письмо направлено главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.