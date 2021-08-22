На Львовщине зафиксировали первую смерть от "дельты"

Пациент имел сопутствующую патологию и не был вакцинирован.

Во Львовской области от штамма коронавируса "Дельта" умер 36-летний мужчина.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко.

"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет", - написала она.

Иванченко добавила, что он не был вакцинирован, за пределы Львовщины не выезжал. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии - сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался в вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - добавила медик.

Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"Напоминаю, Центры вакцинации работают ежедневно без выходных. Не стоит испытывать судьбу! ", - подчеркнула Иванченко.

Напомним, в августе первую смерть от дельта-штамма коронавируса зафиксировали в Житомирской области.