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2021-08-22
Ольга Сумская отмечает 55-летие
Ольга Сумская отмечает 22 августа юбилей. Украинской актрисе театра и кино исполнилось 55 лет. В свой день рождения Сумкая опубликовала в Instagram новые фото, на которых она позирует в длинном белом платье-вышиванке на фоне цветочных клумб. Актриса на свой возраст выглядит моложе многих других звезд.
"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!" – подписала снимки именинница.
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Напомним, Ольга Сумская впервые за полтора года повидалась со старшей дочерью, которая живет в Москве, и наконец-то увидела своего второго внука.
Лобанова Єлизавета, Тудей