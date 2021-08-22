Ольга Сумская отмечает 55-летие

Ольга Сумская отмечает 22 августа юбилей. Украинской актрисе театра и кино исполнилось 55 лет. В свой день рождения Сумкая опубликовала в Instagram новые фото, на которых она позирует в длинном белом платье-вышиванке на фоне цветочных клумб. Актриса на свой возраст выглядит моложе многих других звезд.

“Самая очаровательная женщина Украины“: Ольга Сумская отмечает 55-летие

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!" – подписала снимки именинница.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская впервые за полтора года повидалась со старшей дочерью, которая живет в Москве, и наконец-то увидела своего второго внука.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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