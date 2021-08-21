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2021-08-21
В Хусте произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие
На месте работают правоохранительные органы и спасатели.
Фото: zk.dsns.gov.ua
В городе Хуст Закарпатской области произошел взрыв на автозаправочной станции, два человека пострадали.
Об этом сообщили местные спасатели.
"21 августа в 11:15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения на одной из автозаправочных станций, в г. Хуст", - говорится в сообщении.
Как следствие, двое 62-летних людей получили травмы. Их каретами экстренной медицинской помощи доставили в лечебное учреждение.
На месте работают правоохранительные органы и спасатели.
Фото: zk.dsns.gov.ua
Напомним, в 2020 году в райцентре на юге Украины произошел взрыв на АЗС, пострадали два человека.