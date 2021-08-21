Экс-жених Дженнифер Лопес забрал у нее авто после расставания

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались весной 2021 года после более 4 лет отношений, 2 из которых они были помолвлены. По сообщениям, инициатором разрыва отношений стала как раз таки Джей Ло, которая почти сразу же бросилась в объятия своего другого экс-жениха, актера Бена Аффлека.

Долгое время Алекс Родригес страдал по своей ненаглядной и, видимо, не на шутку на нее обиделся. В Сети появилась информация, что бывший бейсболист потребовал Дженнифер Лопес вернуть ему дорогостоящий подарок, который он вручил ей на 50-летие. Речь идет о роскошном красном кабриолете Porsche 911 GTS.

Такой вывод был сделан после того, как в личном аккаунте в Инстаграм экс-жених успешной американской актрисы и певицы опубликовал новое фото. В кадре Родригес предстал в роскошном костюме песочного оттенка, белой рубашке и галстуке цвета хаки. Запечатлен он, присев на капот того самого авто стоимостью 140 тысяч долларов (3,7 миллиона гривен), которым должна владеть Джей Ло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Напомним, 52-летняя Дженнифер Лопес сверкнула рельефным прессом в коротком топе.