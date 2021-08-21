На Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на железнодорожной цистерне

Ее госпитализировали в реанимацию.

Фото: lv.dsns.gov.ua

На Львовщине в Самборе 14-летнюю девушку, которая вылезла на вагон-цистерну, ударило током.

Об этом сообщили областные спасатели.

"20 августа в 18:53 в Службу спасения поступило сообщение, что в г. Самбор получила удар электрическим током девушка 2007 г.р.", - говорится в сообщении.

Вагон стоял на железнодорожной станциии "Самбор".

Спасатели с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую с вагона-цистерны и передали медикам.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в июле 26-летняя львовянка получила удар электрическим током, находясь на вагоне-цистерне на железнодорожной станции "Пидзамче".

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