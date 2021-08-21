На Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на железнодорожной цистерне
Ее госпитализировали в реанимацию.
На Львовщине в Самборе 14-летнюю девушку, которая вылезла на вагон-цистерну, ударило током.
Об этом сообщили областные спасатели.
"20 августа в 18:53 в Службу спасения поступило сообщение, что в г. Самбор получила удар электрическим током девушка 2007 г.р.", - говорится в сообщении.
Вагон стоял на железнодорожной станциии "Самбор".
Спасатели с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую с вагона-цистерны и передали медикам.
Девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в июле 26-летняя львовянка получила удар электрическим током, находясь на вагоне-цистерне на железнодорожной станции "Пидзамче".