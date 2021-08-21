Полиция назвала предварительную причину пожара в Броварах

Пострадавших отселили во временное жилье.

В полиции Киевской области назвали предварительную причину пожара в жилом доме в Броварах.

Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Жертв и пострадавших нет, жильцы дома были эвакуированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что пострадавшим предоставили временное жилье и обеспечили их продуктами питания, медикаментами и вещами первой необходимости.

Дом уже оцеплен, он все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, вечером 20 августа произошло возгорание в одной из квартир на 5-м этаже и на крыше жилого дома в городе Бровары.

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