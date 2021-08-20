За сутки в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 597 человек. 26 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки, 19 августа, в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели в том числе 112 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 597 человек. 26 пациентов умерли. Выздоровели - 882 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6 454, экспресс-тестами - 19 010 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 271 826 человек, выздоровели - 2 200 000. От осложнений заболевания умерли 53 394 человека.

Всего было проведено 11 773 325 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют. Ранее также сообщалось, что Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников.

Минздрав также просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Соответствующее письмо направлено главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горыDZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы
Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнованияЖертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенкаСкарлетт Йоханссон родила второго ребенка
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине вакцинировали против ковида 129 027 человекЗа сутки в Украине вакцинировали против ковида 129 027 человек
В Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковидаВ Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковида
Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областяхИз-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях
За сутки в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев ковида
В Украине впервые передали в суд дело о морском пиратствеВ Украине впервые передали в суд дело о морском пиратстве
За сутки в Украине зафиксировали 417 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 417 новых случаев ковида
За сутки в Украине подтвердили 1 353 случая ковидаЗа сутки в Украине подтвердили 1 353 случая ковида
В аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковидаВ аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковида
За сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковида
В Украине зарегистрировали рекордное количество браковВ Украине зарегистрировали рекордное количество браков
Последние новости
Подгружаем последние новости