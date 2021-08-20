За сутки в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 597 человек. 26 пациентов умерли.

За прошедшие сутки, 19 августа, в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели в том числе 112 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 597 человек. 26 пациентов умерли. Выздоровели - 882 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6 454, экспресс-тестами - 19 010 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 271 826 человек, выздоровели - 2 200 000. От осложнений заболевания умерли 53 394 человека.

Всего было проведено 11 773 325 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют. Ранее также сообщалось, что Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников.

Минздрав также просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Соответствующее письмо направлено главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.