Директор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужем

Натали Майя была выдающимся деятелем автоспорта.

Директор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужем
Наталі Майє
Фото: YouTube / Unbeaten F1

Мир автоспорта находится в шоке после того, как директор бельгийской трассы Формулы-1 Спа-Франкоршам Натали Майя и ее любовница-лесбиянка Энн Лоуренс Дюрвио были застрелены мужем Майе после того, как он нашел их вместе в постели, сообщает таблоид Express.

После убийства 51-летней Майе и ее 53-летней подруги Франц Дюбуа позвонил властям, а затем направил пистолет на себя и выстрелил, сообщила полиция.

Супруги были громкими именами в автоспорте - она была генеральным директором трассы Формулы-1 с 2016 года, в то время как он был владельцем команды, а также соучредителем Серии VW Fun Cup.

Пара, прожившая в браке 17 лет, оба недолго были гонщиками - Натали более успешна, чем Дюбуа. Как гонщица Натали участвовала в семи гонках кубка 25 Heures VW Fun и пять раз поднималась на подиум, выиграв гонку в 2006 году.

Натали Майе
Фото: YouTube / Potes de Rallyes Collardinho 47
Натали Майе

Детективы заявили, что рассматривают эти смерти как двойное убийство и самоубийство, но не смогли подтвердить, что причиной была неверность.

Источники сообщили, что Дюбуа, которому было 75 лет, знал о лесбийских отношениях Натали и ее сексуальность была Le secret de Polichinelle.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнованияЖертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горыDZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы
Житель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривенЖитель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривен
В Японии наводнение снесло дома, погибла женщинаВ Японии наводнение снесло дома, погибла женщина
Блок рекламы


Похожие новости
Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужемДженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем
Ирина Билык официально развелась с мужемИрина Билык официально развелась с мужем
Соломия Витвицкая попала в ДТП и была госпитализированаСоломия Витвицкая попала в ДТП и была госпитализирована
Соломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужемСоломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем
Анджелина Джоли возобновила отношения с первым мужемАнджелина Джоли возобновила отношения с первым мужем
Бывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после разводаБывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после развода
Выход Билла Гейтса из совета директоров Microsoft был связан с романом с коллегой, - WSJВыход Билла Гейтса из совета директоров Microsoft был связан с романом с коллегой, - WSJ
Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у домаДиректор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома
Умер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий МялицаУмер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий Мялица
В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринкуВ Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку
Последние новости
Подгружаем последние новости