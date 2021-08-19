Директор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужем

Натали Майя была выдающимся деятелем автоспорта.

Мир автоспорта находится в шоке после того, как директор бельгийской трассы Формулы-1 Спа-Франкоршам Натали Майя и ее любовница-лесбиянка Энн Лоуренс Дюрвио были застрелены мужем Майе после того, как он нашел их вместе в постели, сообщает таблоид Express.

После убийства 51-летней Майе и ее 53-летней подруги Франц Дюбуа позвонил властям, а затем направил пистолет на себя и выстрелил, сообщила полиция.

Супруги были громкими именами в автоспорте - она была генеральным директором трассы Формулы-1 с 2016 года, в то время как он был владельцем команды, а также соучредителем Серии VW Fun Cup.

Пара, прожившая в браке 17 лет, оба недолго были гонщиками - Натали более успешна, чем Дюбуа. Как гонщица Натали участвовала в семи гонках кубка 25 Heures VW Fun и пять раз поднималась на подиум, выиграв гонку в 2006 году.

Фото: YouTube / Potes de Rallyes Collardinho 47 Натали Майе

Детективы заявили, что рассматривают эти смерти как двойное убийство и самоубийство, но не смогли подтвердить, что причиной была неверность.

Источники сообщили, что Дюбуа, которому было 75 лет, знал о лесбийских отношениях Натали и ее сексуальность была Le secret de Polichinelle.