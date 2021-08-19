Боксер Очеретяный получил 7 лет тюрьмы за убийство сотрудника УГО

В январе 2019-го он во время ссоры на улице нанес смертельный удар Василию Хмелюку.

Бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный получил семь лет тюрьмы за убийство сотрудника охраны президента Василия Хмелюка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"18 августа 2021 года Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорен к реальной мере наказания - лишению свободы сроком на семь лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 2 января 2019 года на ул. Саперное поле в центре Киева мужчина, выгуливая двух собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта мужчина нанес удар в голову одному из пассажиров автомобиля. От полученной внутричерепной травмы потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако позже сам пришел в полицию. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный.

Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны.