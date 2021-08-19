Ко Дню Независимости Троицкий представляет мультимедийный проект «Путь к...»

Событие состоится в Украинском Доме 25-28 августа.

Ко Дню Независимости Троицкий представляет мультимедийный проект «Путь к...»

К 30-летию Независимости, Национальный центр «Украинский дом» представляет site-specific спектакль «Путь к...». Режиссером спектакля выступил основатель и художественный руководитель групп ДахаБраха, Dakh Daughters, международного мультидисциплинарного фестиваля ГОГОЛЬФЕСТ, - Влад Троицкий.

«На День Независимости хочется праздника, но праздник должен быть в контексте - когда ты видишь, из-за чего проходишь. Спектакль настроен на созидание, но творить должен каждый - задать вопрос, получить опыт эмоционального переживания и с этим переживанием менять свою жизнь. Поэтому это действо будет понятным и интересным для всех», - пояснил Троицкий.

Мультимедийный проект сочетает искусство и технологии: масштабную инсталляцию, пространственные видеопроекции, современный образный балет от театра танца «Тотем», актерское чтение, авторскую музыку композитора Яны Шлябанськой и пение вокалистов формации NOVA OPERA. Site-specific ориентация проекта направлена на максимальное использование многослойной архитектуры Украинского Дома, который является важной достопримечательностью киевского модернизма.

Спектакль «Путь к...» можно увидеть 25-28 августа. Посетители Украинского дома смогут также увидеть уникальную видеоинсталляцию «Украина с неба», созданную в сотрудничестве с Ukraїner.

Напомним, к 30-й годовщины Независимости Украины, команда ГОГОЛЬFEST с 13 августа 2021 года запустила круизный Арт-поезд ГогольTRAIN.

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