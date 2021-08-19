Голосеевское управление полиции два года хранит емкости с фекалиями, изъятыми при подготовке нападения на Марш равенства
Утилизировать вещественные доказательства нельзя до решения суда
Уголовное производство в отношении лиц, задержанных при подготовке к возможному срыву Марша равенства 2019 года передали в суд. Об этом свидетельствует ответ из полиции на запрос LB.ua.
При этом управление полиции вынуждено сохранять изъяты вещественные доказательства:
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15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
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три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
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2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом.
Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, они хранятся в Голосеевском управлении полиции.
26 марта 2021 года обвинительный акт направлен в суд, после чего 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.
Напомним, 23 июня 2019 года девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 296 УК.
В полиции сообщали, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции.