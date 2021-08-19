В Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковида

32 человека от осложнений болезни умерли.

В Украине за сутки подтвердили более 1,5 тыс. новых случаев ковида
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За прошедшие сутки, 18 августа, в Украине были зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 90 детей и 35 медработников.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 665 человек, от коронавируса выздоровели 898 пациентов, 32 человека от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 270 226 человек, выздоровели от коронавируса 2 199 118 человек, от осложнений заболевания умерли 53 368 пациентов.

Как сообщалось, в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе были зарегистрированы 60 случаев инфицирования коронавирусной болезнью - 50 детей и 10 вожатых. У 33 воспитанников предварительно подтвердили штамм дельта.

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