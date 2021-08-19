Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Скарлетт Йоханссон – успешная американская актриса, чья супергероиня получила собственный фильм. В перерывах между съемками картины "Черная вдова" знаменитость сумела забеременеть и стать мамой во второй раз.

Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Первые слухи о беременности одной из самых красивых женщин Голливуда появились в начале июля. А сегодня стало известно, что Скарлетт Йоханссон уже стала мамой. Эти новости подтвердил муж звезды, комик Колин Джост. Парочка поженилась в октябре 2020 года и тут же занялись расширением своей семьи.

По словам супруга Скарлетт Йоханссон, у влюбленных родился мальчик, который получил прекрасное имя Космо.

"Хорошо, хорошо, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", — не выдержал расспросов Колин.

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Публикация от Colin Jost (@colinjost)

Напомним, Катя Осадчая рассказала, когда родит третьего ребенка.


Анастасия Березовская, Тудей

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