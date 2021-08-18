Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Украине из-за непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7:00 утра 18 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 138 населенных пунктов в Житомирской (70), Киевской (30) Хмельницкой (24), Черниговской (9 ), Днепропетровской (2), Черновицкой (2) и Кировоградской (1) областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также 17-18 августа в Хмельницком после сильных дождей подтоплены пять подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев. В настоящее время спасатели откачали более 2 тыс. кубометров воды, а поваленные деревья распилили и убрали.
Напомним, жителей Киева предупредили о грозах и сильном ветре 17-18 августа. В столице объявлено штормовое предупреждение.