Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях
Архівне фото
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Украине из-за непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 утра 18 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 138 населенных пунктов в Житомирской (70), Киевской (30) Хмельницкой (24), Черниговской (9 ), Днепропетровской (2), Черновицкой (2) и Кировоградской (1) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 17-18 августа в Хмельницком после сильных дождей подтоплены пять подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев. В настоящее время спасатели откачали более 2 тыс. кубометров воды, а поваленные деревья распилили и убрали.

Напомним, жителей Киева предупредили о грозах и сильном ветре 17-18 августа. В столице объявлено штормовое предупреждение.

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