За сутки в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев ковида

За сутки 17 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 104 ребенка и 38 медработников. Ранее более 1 400 случаев ковида за сутки фиксировали около двух месяцев назад.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 677 человек. 40 пациентов умерли. Выздоровели - 712 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 27 053 человека, методом ИФА - 9 171, экспресс-тестами - 24 430 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 268 666 человек, выздоровели - 2 198 220. От осложнений заболевания умерли 53 336 человек.

Всего было проведено 11 726 235 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что очередной пик заболеваемости ковидом в Украине, как и в 2020 года, придется на октябрь-ноябрь.

Центр общественного здоровья рекомендует вакцинироваться от ковида, независимо от того, болел человек или нет. Отмечается, что приобретенный естественным путем иммунитет не гарантирует того, что человек не заболеет снова этой инфекцией, и тяжесть нового заболевания не зависит от того, как человек болел COVID-19 ранее. Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, может обеспечить надежную защиту.

Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. Если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

По состоянию на утро 17 августа в Украине прививки от ковида получили почти 4,8 млн человек, в том числе полный курс из двух уколов - 2,8 млн.