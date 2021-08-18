На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину

По данным СМИ, застрелен гражданин Грузии, которого разыскивала полиция.

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. По предварительной информации, мужчина умер после нападения неизвестных, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что около 11:30 среды в полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

По указанному адресу немедленно выехали полиция, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на мужчину совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

По информации УНН, погибший - уроженец Грузии Роберт Кипшидзе. Как стало известно, мужчину подозревали в участии в хулиганских действиях совершенных группой лиц в одном из столичных кафе на Бульваре Леси Украинки еще в 2019 году. Также, вероятно, что речь идет о преступных разборках.