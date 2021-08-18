В заливе после сообщения о "минировании" с турбазы эвакуировали 200 отдыхающих

В курортном поселке Затока Одесской области из-за "минирования" с базы отдыха эвакуировали более 200 человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

17 августа поздно вечером в милицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирована база отдыха на Будакской косе. По адресу выехали взрывотехники и кинологи областной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и спасатели. Эвакуировав с турбазы 200 отдыхающих, правоохранители обследовали территорию и, не найдя взрывных устройств и веществ, опровергли информацию.

Сейчас полицейские устанавливают личность "минера".

Фото: od.npu.gov.ua

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним, ранее неизвестные "заминировали" Киевсовет и требовали биткоины.