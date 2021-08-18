На Волыни селяне подрались с полицией из-за древесины

Следователи нашли у местного жителя грузовик с сосновыми бревнами.

Жители села Башлыки в Волынской области оказали сопротивление работникам полиции, приехавшим по вызову лесничих.

Об этом сообщается на сайтах областных управлений полиции и лесного хозяйства.

Во вторник, 17 августа, охрана Зверевского лесоохотничьего хозяйства в Киверцовском районе обнаружила незаконную вырубку леса. Вызвали следователей и по следам протекторов нашли грузовик с древесиной во дворе селянина из Башлыков, которого ранее уже ловили на незаконной вырубке.

Фото: lisvolyn.gov.ua

По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба составляет 35 тысяч гривен, ему грозит уголовная ответственность.

Однако попытка обыска у мужчины привела к столкновению с его односельчанами. В помощь следователям пришлось привлекать спецназовцев полиции.

Наиболее активных участников конфликта идентифицировали, им грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.342 УК (сопротивление правоохранительным органам).

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Обыск все-таки провели, полиция нашла и изъяла более 100 сосновых бревен и гужевой транспорт.

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