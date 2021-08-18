В 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" предварительно подтвердили штамм дельта

Количество больных ковидом в "Молодой гвардии" возросло до 53.

В 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия", которые получили положительный ПЦР-тест на COVID-19, предварительно подтвердили инфицирование дельта-штаммом. Для подтверждения диагноза пробы направили в киевскую лабораторию.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает Суспильне.

По словам Гончарова, говорить о стопроцентном инфицировании дельтой пока нельзя. Он дважды подчеркнул, что следует дождаться окончательных исследований.

"Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев ", - пояснил главный санврач.

Сейчас заболевание коронавирусом выявлено в 50 детей и 3 воспитателей "Молодой гвардии", передает Укринформ.

Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Одесской области, большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести. Четырех детей госпитализировали в 3-ю детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний.

Лагерь "Звездный" детского центра, в котором обнаружили вспышку заболевания, переведен в закрытый режим работы, а детей из соседних двух лагерей планируют отправить домой автобусами или в обособленных вагонах в населенные пункты 18 областей Украины.

В "Молодой гвардии" на оздоровлении и отдыхе находится около 1200 детей.

О вспышке коронавируса в детском центре стало известно 16 августа. Тогда симптомы болезни обнаружили у 42 детей и 2 работников лагеря.