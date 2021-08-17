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2021-08-17
Из-за аварии на коллекторе в центре Киева тонны нечистот попадают в Днепр, - соцсети
Более двух недель коммунальные службы не реагировали на ситуацию.
В районе бульвара Леси Украинки в Киеве произошла авария в канализации. Более двух недель коммунальные службы не реагировали на ситуацию.
Об этом сообщил в фейсбуке киевлянин Кирилл Степанец. "Экологическая катастрофа в самом центре Киева! В районе бульвара Леси Украинки произошла авария канализации. Каждую секунду тонны нечистот попадают через дождевой коллектор подземной реки Клов к Лыбеди и соответственно - Днепра. Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье, Херсоне... ", - написал он.
Фото: facebook.com/barzya
Впоследствии Степанец сообщил, что на место аварии наконец прибыла аварийная служба "Киевводоканала".