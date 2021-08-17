Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 55 лет назад

В то время Дилану было 24 года.

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 55 лет назад
За лаштунками Leicester's De Montfort Hall, 1965
Фото: Rex Features

Американского певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Как пишет AFP, в суд Нью-Йорка поступил иск от женщины (J.C.), которая заявила, что 24-летний Дилан якобы неоднократно совершал насилие в течение шести недель, "используя свой статус музыканта и обеспечивая Джей Си алкоголем и наркотиками".

Насилие якобы происходило в отеле Chelsea. Истица утверждает, что Дилан нанес ей "серьезные психологические травмы".

Представитель 80-летнего Дилана заявил, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности", пообещав "решительно защищаться".

Напомним, в октябре 2016 года Боб Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен. В своем решении Шведская академия пояснила, что премия присуждена за "создание нового поэтического языка в рамках крупной американской песенной традиции".

Победа Дилана вызвала много разговоров. Впоследствии еще больше разговоров вызвало его молчание о присуждении премии и отказ приезжать за наградой. Некоторые поспешили разъяснить это как проявление равнодушия к награде, хотя Академия впоследствии сказала, что рок-музыкант очень ценит присуждение ему премии.

В декабре 2016 года Боб Дилан вошел в список самых влиятельных евреев мира.

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