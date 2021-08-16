В грузинском селе молния убила более 500 овец

Пастух потерял сознание, но серьезно не пострадал.

В грузинском селе молния убила более 500 овец
Архівне фото
Фото: Діана Буцко

В Грузии в селе недалеко от города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии.

Об этом сообщает JNews.

Ущерб от гибели овец оценили в около 62 тыс. долларов. Животных сожгут на месте, поскольку спустить с гор такое количество тушь невозможно.

В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно дать заключение специалистов о причинах гибели стада.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен дать заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели".

Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но серьезно не пострадал.

Напомним, ранище в Бангладеш молния убила 17 человек на свадьбе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужемДженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем
В Японии наводнение снесло дома, погибла женщинаВ Японии наводнение снесло дома, погибла женщина
Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнованияЖертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
Тина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбомеТина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбоме
Блок рекламы


Похожие новости
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцевПервую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн украинцев
В Кривом Роге поймали банду, терроризировавшую местных бизнесменов более 10 летВ Кривом Роге поймали банду, терроризировавшую местных бизнесменов более 10 лет
Коронавирусом заболело еще более 600 украинцевКоронавирусом заболело еще более 600 украинцев
Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школИз-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школ
За сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковида
В Украине сделали более 6 миллионов прививок против COVID-19В Украине сделали более 6 миллионов прививок против COVID-19
Из-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областяхИз-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областях
В Карпатах в группу туристов попала молнияВ Карпатах в группу туристов попала молния
На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривенНа Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
Последние новости
Подгружаем последние новости