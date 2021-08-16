В грузинском селе молния убила более 500 овец

Пастух потерял сознание, но серьезно не пострадал.

В Грузии в селе недалеко от города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии.

Об этом сообщает JNews.

Ущерб от гибели овец оценили в около 62 тыс. долларов. Животных сожгут на месте, поскольку спустить с гор такое количество тушь невозможно.

В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно дать заключение специалистов о причинах гибели стада.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен дать заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели".

Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но серьезно не пострадал.

Напомним, ранище в Бангладеш молния убила 17 человек на свадьбе.