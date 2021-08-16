DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы

DZIDZIO, родившийся во Львовской области, уже давно живет и работает в украинской столице. Артист мечтал о собственном жилье, которое было бы недалеко от работы, но при этом и было окружено природой. И ему действительно удалось найти такое место.

DZIDZIO показал свою элитную квартиру стоимостью более миллиона гривен

В личном аккаунте в Инстаграм Михаил Хома опубликовал серию фотографий, показав, как выглядит его роскошное жилье. Квартиру успешный исполнитель приобрел в специальном комплексе на три этажа. Себе недвижимость артист взял на первом этаже.

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы", — отметил DZIDZIO.

DZIDZIO показал свою элитную квартиру стоимостью более миллиона гривен

В публикации (листай карусель) музыкант опубликовал видео, показав вид на воду и горы, который открывается с просторного стеклянного балкона. Кругом еще идет стройка, но несколько домов уже готовы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, DZIDZIO не такой, каким кажется. Бывшая жена артиста, певица SLAVIA рассказала правду о семейной жизни с артистом.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужемДженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем
В Японии наводнение снесло дома, погибла женщинаВ Японии наводнение снесло дома, погибла женщина
Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнованияЖертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
Тина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбомеТина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбоме
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умер
В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер
НАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокимиНАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокими
На Харьковщине разоблачили схему продажи младенцев за границу под видом программы суррогатного материнстваНа Харьковщине разоблачили схему продажи младенцев за границу под видом программы суррогатного материнства
DZIDZIO проводит время с Адой РоговцевойDZIDZIO проводит время с Адой Роговцевой
В Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человекВ Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человек
В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом до конца июляВ НАН спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом до конца июля
В Украине за сутки 174 человека заболели ковидом, прививки получили 26 356 человекВ Украине за сутки 174 человека заболели ковидом, прививки получили 26 356 человек
Солистка KAZKA вслед за MELOVIN сделала откровенное признание о своей ориентацииСолистка KAZKA вслед за MELOVIN сделала откровенное признание о своей ориентации
Во Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидомВо Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости