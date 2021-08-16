DZIDZIO похвастался своей элитной квартирой с видом на озеро и горы

DZIDZIO, родившийся во Львовской области, уже давно живет и работает в украинской столице. Артист мечтал о собственном жилье, которое было бы недалеко от работы, но при этом и было окружено природой. И ему действительно удалось найти такое место.

В личном аккаунте в Инстаграм Михаил Хома опубликовал серию фотографий, показав, как выглядит его роскошное жилье. Квартиру успешный исполнитель приобрел в специальном комплексе на три этажа. Себе недвижимость артист взял на первом этаже.

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы", — отметил DZIDZIO.

В публикации (листай карусель) музыкант опубликовал видео, показав вид на воду и горы, который открывается с просторного стеклянного балкона. Кругом еще идет стройка, но несколько домов уже готовы.

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Напомним, DZIDZIO не такой, каким кажется. Бывшая жена артиста, певица SLAVIA рассказала правду о семейной жизни с артистом.