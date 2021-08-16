На Контрактовой площади состоится open-air гранд-концерт национальных творческих коллективов Украины

28 августа выступят Ансамбль танца Украины им. П.Вирского и Капелла бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды.

На Контрактовой площади состоится open-air гранд-концерт национальных творческих коллективов Украины

28 августа в 17:00 на Контрактовой площади в Киеве состоится open-air гранд-концерт национальных творческих коллективов Украины - ансамбля танца Украины им. П.Вирского и капеллы бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды.

В концерте по случаю празднования 30-й годовщины Независимости каждый из легендарных коллективов будет иметь 50-ти минутный блок.

Национальный ансамбль танца Украины им. Павла Вирского (художественный руководитель - Мирослав Вантух) покажет Казацкий шуточный танец «Ползунец», Цыганский танец, «Волынские узоры», «Киевские парни», «Казачок», танец румынских цыган «Вербунк», «Вышивальщицы», «Моряки», «Чумаки» и легендарный «Гопак».

Национальная капелла бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды (художественный руководитель - Юрий Курач) под руководством дирижера Алексея Бояра и при участии солистов: Алексея Савчука (тенор), Ярослава Зверева (тенор), Дениса Кузина (тенор), Ярослава Великого (тенор), Тараса Козьменко (тенор), Владимира Дорожинского (бас), Тараса Мазура (баритон), Владимира Трибеля (бас), Максима Перьяна (бас) выполнит «Три советы», «Мы идем вперед», «Меч Арея», «песня о Юрка Тютюнника», «Эй видно село», «Ребята-риболовци», «На заре меня мама разбуди», «Ой служил я у пана», повстанческая песня «Соловей, родной брат», «Добро пожаловать», «С сыром пироги», «Черные брови, карие глаза», «Ехали казаки по полю».

Ведущий мероприятия - Дмитрий Хоркин. Главный режиссер - Анатолий Соловьяненко.

Благодаря поддержке Департамента культуры КГГА, вход на концерт - свободный для всех желающих. Количество посадочных мест ограничено. Для занятия комфортных посадочных мест, организаторы советуют прибыть на площадь не позднее 16:00.

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