В Карпатах нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося в субботу

Фото: ГСЧС

В Карпатах нашли 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи, который вчера отстал от туристической группы и потерялся.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мальчика около 19:30 нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул, примерно в 2 км от места исчезновения. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

"Одна из поисковых групп только что по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли. Живым. По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Сейчас мальчика спускают", - говорится в сообщении.