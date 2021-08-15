Дженнифер Лопес окончательно разорвала отношения с Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес решила окончательно разорвать все отношения со своим бывшим женихом Алексом Родригесом и удалила все совместные с ним фото в соцсетях. Артистка после их расставания заявляла, что у них с Алексом остались дружеские отношения. Однако, Лопес даже отписалась от бывшего жениха в Instagram, что вряд ли свидетельствует о том, что они продолжают общаться.

Дженнифер Лопес окончательно разорвала отношения с бывшим женихом

Пока Джей Ло готовится к свадьбе с Беном Аффлеком, Алекс Родригес также не скучает и проводит время с разными девушками. В прошлом месяца Алекс был замечен спускающимся по горке с яхты во время отпуска в Сен-Тропе вместе с несколькими моделями в бикини. Еще ранее он танцевал с тремя женщинами в ночном клубе Лас-Вегаса, где бейсболиста засняли папарацци. Свой день рождения Алекс Родригес в этом году отметил вместе с 35-летней Мелани Колинз, которая работает спортивным репортером.

Дженнифер Лопес окончательно разорвала отношения с бывшим женихом

Известно, что Алекс и Мелани давно дружат, но не исключено, что после расставания Родригеса с Лопес их объединяет нечто большее, чем дружба. СМИ уже приписывают известному бейсболисту свадьбу с блондинкой-репортером, но экс-жених Лопес свои отношения пока что не комментирует.

Видимо Дженнифер Лопес надоело наблюдать за тем, как ее бывший жених ищет ей замену, поэтому она и решила вовсе не натыкаться на его фото в соцсетях. Наблюдательные фанаты приметили, что она удалила из профиля все совместные фото с Родригесом, даже с инаугурации президента Байдена.

Ранее стало известно, где Дженнифер Лопес и Бен Аффлек будут жить после свадьбы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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