В Днепре в результате взрыва в доме погибли два человека

В Днепре вследствие взрыва в жилом доме погибло двое человек.

Об этом сообщили местные правоохранители.

Информация о взрыве поступила в полицию в воскресенье, 15 августа, утром.

Взрыв произошел на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире.

По предварительной информации, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (с пометкой - несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле произошел взрыв в жилом доме в городе Смела Черкасской области, вследствие которого погиб собственник дома.