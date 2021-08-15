Центры вакцинации в Киеве не будут работать два дня

Центры приостановят работу из-за празднования Дня Назависимости.

Центры вакцинации в Киеве не будут работать два дня
Фото: unn.com.ua

Из-за празднования Дня независимости Украины 23 и 24 августа в Киеве не будет работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ).

Об этом сообщили в КГГА.

Также не будут работать прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы.

"Предлагаем киевлянам, в первую очередь, тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше (21-22 августа включительно) или начиная с 25 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу - 4 691 018.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 409 698 прививок.

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