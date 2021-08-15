В Лондоне обстреляли дом, где проходила вечеринка - есть раненые

Стрельбу не связывают с терроризмом.

Фото: Peter Manning/LNP

В лондонском районе Камден неизвестный обстрелял из автомобиля дом, в котором проходила происходила районная вечеринка.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Нападение произошло в субботу, 14 августа, после 22:00. В результате огнестрельные ранения получили четыре человека, один мужчина и три женщины.

Двум раненым женщинам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а затем доставили в больницу, а супруги позже отправились в больницу самостоятельно.

Стрельбу не связывают с терроризмом.

Фото: Peter Manning/LNP

Напомним, 12 августа в результате стрельбы в городе Плимут, который находится на юго-западе Великобритании, погибли шестеро человек, в том числе сам нападавший.

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