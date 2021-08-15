На Говерле до сих пор ищут 6-летнего мальчика, заблудившегося в субботу

Мальчика ищут более 150 человек.

Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на утро воскресенья, 15 августа на Говерле до сих пор ищут 6-летнего мальчика, который вчера потерялся на зеленом маршруте.

Об этом сообщили местные спасатели.

Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около +12 градусов.

Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки и квадрокоптер.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в июне в карпатском селе Тюдов погиб мальчик, который упал в горную реку.

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