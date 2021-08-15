Ребенка ищут горноспасатели и военные, стоявшие лагерем в районе горы.

Фото: ГСЧС

В субооту, 14 августа, на Говерле потерялся шестилетний мальчик из Коломыи.

Об этом сообщила ГСЧС

"Около 19:05 во время подъема группой туристов в составе шести человек из г. Коломыи по зеленому маршруту на г. Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - говорится в сообщении.

Поисками ребенка занимаются горные спасатели ГСЧС из Ивано-Франковской и Закарпатской областей и 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, находившиеся в лагере на Говерле.

В целом создано пять поисковых групп общей численностью 30 человек.

Фото: ГСЧС

Напомним, что в июне в карпатском селе Тюдов погиб мальчик, который упал в горную реку.