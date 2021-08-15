Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования

Страна не успела оправиться от лесных пожаров, как ее постигло новое бедствие.

С 11 августа жертвами наводнений на севере Турции, к которым привели сильные дожди, стали 55 человек.

По данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, в провинции Кастамону на южном берегу Черного моря погибли по меньшей мере 46 человек, еще восемь смертей подтвердили в соседнем Синопе, одну - в Бартини.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей высказал Турции президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренние соболезнования Президенту Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в Твиттере.

Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому ?? народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Свои соболезнования в адрес Турции выразил также глава МИД Дмитрий Кулеба.

Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені у Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна із нашими турецькими друзями та союзниками у цей важкий час випробувань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Как сообщает Associated Press, некоторые жители Кастамону в соцсетях сообщили о том, что в результате непогоды без вести пропали сотни людей, однако власти провинции это отрицают. В регионе идет большая поисково-спасательная операция; к ней привлечены почти шесть тысяч человек с собаками, 20 вертолетов и два самолета.

Наводнения привели к разрушению домов, обвалили как минимум пять мостов и повредили большое количество дорог.

По мнению турецких экспертов, в разрушительных последствиях ливней во многом виновата человеческая деятельность. В частности, активная застройка берегов реки Езине в городе Бозкурт, где повреждения были серьезными, сузило русло и пойму с 400 метров до 15-ти. Во время обильных дождей воде просто некуда было деваться, и она затопила улицы.

Напомним, что в конце июля на юге Турции начались массовые лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор.