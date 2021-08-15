Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования

Страна не успела оправиться от лесных пожаров, как ее постигло новое бедствие.

Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
Фото: afad.gov.tr

С 11 августа жертвами наводнений на севере Турции, к которым привели сильные дожди, стали 55 человек.

По данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, в провинции Кастамону на южном берегу Черного моря погибли по меньшей мере 46 человек, еще восемь смертей подтвердили в соседнем Синопе, одну - в Бартини.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей высказал Турции президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренние соболезнования Президенту Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в Твиттере.

Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому ?? народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Свои соболезнования в адрес Турции выразил также глава МИД Дмитрий Кулеба.

Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені у Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна із нашими турецькими друзями та союзниками у цей важкий час випробувань.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Как сообщает Associated Press, некоторые жители Кастамону в соцсетях сообщили о том, что в результате непогоды без вести пропали сотни людей, однако власти провинции это отрицают. В регионе идет большая поисково-спасательная операция; к ней привлечены почти шесть тысяч человек с собаками, 20 вертолетов и два самолета.

Наводнения привели к разрушению домов, обвалили как минимум пять мостов и повредили большое количество дорог.

По мнению турецких экспертов, в разрушительных последствиях ливней во многом виновата человеческая деятельность. В частности, активная застройка берегов реки Езине в городе Бозкурт, где повреждения были серьезными, сузило русло и пойму с 400 метров до 15-ти. Во время обильных дождей воде просто некуда было деваться, и она затопила улицы.

Напомним, что в конце июля на юге Турции начались массовые лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор.



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