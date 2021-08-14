На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть разрушения и жертвы

"Могу подтвердить, что погибшие есть, но точное их количество пока не известно. Мы еще собираем информацию", - заявил AFP директор службы гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер.
Гаити находится в сейсмически активной зоне разломов Энрикильо - Плантэйн-Гарден, расположенной на стыке Северо-Американской и Карибской тектонических плит.
Напомним, что в конце июля у побережья островов Шумагина, что на юг от Аляски, произошло землетрясение магнитудой 8,2. С 1990 года в мире было всего 17 землетрясений такой силы или более. Последний зафиксировали в августе 2018 года у Фиджи.