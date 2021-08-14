На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть разрушения и жертвы

Страна до сих пор не восстановилась после катастрофического землетрясения 2010 года.

На западе Гаити в субботу произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Эпицентр - в 125 км от столицы страны Порт-о-Пренс.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Фото: usgs.gov

Землетрясение произошло всего в 75 км от места катастрофического землетрясения 2010 года, в результате которого погибли от 250 до 300 000 жителей страны.

Масштабы нынешнего землетрясения пока неизвестны, но в соцсетях уже появились фото поврежденных и развалившихся домов.

My prayers are with the people of Haiti and other affected territories who were this morning shaken by a 7.2 magnitude earthquake along the Enriquillo-Plantain Garden Fault.

Photo credit: Jose Fl?cher pic.twitter.com/5usbSdisbT

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 14, 2021

"Могу подтвердить, что погибшие есть, но точное их количество пока не известно. Мы еще собираем информацию", - заявил AFP директор службы гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер.

Гаити находится в сейсмически активной зоне разломов Энрикильо - Плантэйн-Гарден, расположенной на стыке Северо-Американской и Карибской тектонических плит.

Напомним, что в конце июля у побережья островов Шумагина, что на юг от Аляски, произошло землетрясение магнитудой 8,2. С 1990 года в мире было всего 17 землетрясений такой силы или более. Последний зафиксировали в августе 2018 года у Фиджи.

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