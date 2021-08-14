Катя Бужинская рассказала о домогательствах

Украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала о случаях в карьере, когда ей предлагали остаться на ночь после концерта не только мужчины, но и женщины…

“Предложил остаться на ночь“: Катя Бужинская рассказала о домоганиях чиновника

Звезда украинского шоу-бизнеса Катя Бужинская в одном из своих последних интервью прокомментировала случаи с домогательствами, которые с ней происходили в былые годы. Исполнительница отметила, что в молодости у нее было очень много поклонников, однако она всегда вела себя скромно и никогда после концерта не оставалась нигде ночевать.

В судьбе певицы много лет назад произошел случай, который запомнился ей на всю жизнь. Катя Бужинская понравилась мужчине, чиновнику, он же предложил ей остаться с ним на ночь после концерта.

"Я недоумевала: "В смысле, чтобы я осталась? Я не остаюсь". Я выступаю, на банкете говорю тост, благодарю, поздравлю, коллектив ужинает - и мы уезжаем домой. Такие предложения – не по адресу. И знаете что? Этот человек не обиделся. Наоборот, воспринял мой отказ с уважением, и мы с ним дружим уже лет 15", - призналась Екатерина Бужинская.

“Предложил остаться на ночь“: Катя Бужинская рассказала о домоганиях чиновника

Исполнительница также поведала о весьма неординарном случае из прошлого, когда ей было 23 года ей предложили устроить "личную встречу с продолжением" с одной богатой женщиной.

"Я была таким неопытным ребенком, который не знал, что женщины спят с женщинами, мужчины – с мужчинам... В общем, они подумали, что я или какая-то ненормальная, или что мне не нужны деньги. И – хорошо!" – призналась Катя Бужинская.

Напомним, ранее поклонники осудили Ани Лорак за заявления о домогательствах Константина Меладзе.


Шевченко Лилия, Тудей

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