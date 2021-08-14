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2021-08-14
На Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогами
Женщина сжигала мусор, однако огонь перекинулся на сухостой.
В Николаевской области женщина, которая сжигала мусор, получила тяжелые ожоги.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В селе Прибужье 63-летняя женщина сжигала мусор, однако огонь перекинулся на сухостой, вследствие чего женщина получила значительные ожоги тела и дыхательных путей.
Пожар потушили местные жители собственными силами, а пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, 5 июня в Хмельницком произошел пожар на городской свалке.