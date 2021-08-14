В Японии наводнение снесло дома, погибла женщина

Реки вышли из берегов в нескольких городах, непогода сохраняется.

Фото: ЕРА/UPG

На Западе Японии проливные дожди вызвали оползни, и реки вышли из берегов.

Об этом пишет reuters.com.

Оползни произошли в префектуре Нагасаки: в одном из районов наводнение снесло минимум два дома. Там погибла 59-летняя Фумийо Мори. Ее муж и дочь пропали без вести.

Реки вышли из берегов в нескольких городах, в том числе в Куруме в Фукуоке.

Фото: ЕРА/UPG

На самом южном главном острове Кюсю выпало рекордное количество осадков: за три дня выпало 956 мм.

Власти заявили о рисках пятого, самого высокого уровня для более 1,5 миллиона человек. Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей.

Сильные дожди переместились в центральную часть крупнейшего главного острова Хонсю.

Людей призывали обезопасить себя.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Japan issued its strongest emergency warning for unprecedented rains in Hiroshima prefecture as torrential downpours hit southern parts of the country.



Thousands have been urged to evacuate with heavy rain forecast to continue for several days over a large swathe of the country pic.twitter.com/hQQf94OAmO — TRT World (@trtworld) August 13, 2021

Напомним, в июле в китайской провинции Хэнань из-за сильных дождей затопило метро. В результате погибли 12 пассажиров, еще пятеро - получили ранения.