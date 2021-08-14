На Киевщине комбинат засорил промышленными отходами 10 гектаров земель

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением.

В Киевской области полиция разоблачила лиц, которые засорили промышленными отходами свыше 10 га земель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

С начала года на территории Киевщины начали выявлять многочисленные очаги засорения территории промышленным мусором, которое могло представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Особенно масштабными стали незаконные отгрузки мусора в Обуховском, Белоцерковском и Броварском районах.

Полиция установила лиц, которые вывозили промышленные отходы и выгружали их в местах, не приспособленных для утилизации мусора. Так, на днях правоохранители осуществили осмотр засоренного участка в Мироновке и провели обыск автомобиля "Камаз", во время которого изъяли образцы промышленных отходов, товарно-транспортные накладные и сам грузовой автомобиль.

Во время санкционированного осмотра еще одного земельного участка на Обуховщине, куда также свозили промышленный мусор, изъяли транспортные средства - трактора, которые, по предварительной информации, маскировали мусор землей. Из мест засорения экологи отобрали образцы промышленных отходов для дальнейшего исследования.

На основании постановления следственного судьи правоохранители провели обыск на одном из картонно-бумажных комбинатов Обуховского района, во время которого обнаружили и изъяли документацию, а также отобрали образцы промышленного мусора, который вывозился с территории комбината в различные районы Киевской области.

"Разоблачили преступную деятельность сотрудники отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Киевской области, криминальная полиция и управление превентивной деятельности полиции Киевщины, работники Обуховского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. К мероприятиям были также привлечены экологи Киевской области", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция Киевской области призывает граждан сообщать о возможных случаях засорения территории.

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства в Черниговской области.

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