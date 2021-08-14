За сутки в Украине подтвердили 1 353 случая ковида

За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине были зафиксированы 1 353 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

Летальных случаев - 21.

Госпитализированы - 641 человек, выздоровели - 791 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 24 962 человека, методом ИФА - 9 121 и экспресс-тестами - 17 068.

За все время пандемии в Украине заболели 2 265 217 человек, выздоровели - 2 196 589, летальных случаев - 53 238 и было проведено ПЦР-тестов - 11 652 141.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса "дельта".