Украинская Анджелина Джоли отдыхает в Винницкой области

Популярная украинская певица и инстаграм-блогер Татьяна Воржева давно известна, как украинская Анджелина Джоли. Девушка поразительно похожа на голливудскую актрису, что подтверждают многочисленные фото в ее блоге.

Красавица Таня Воржева регулярно делится красивыми фотоснимками на своей страничке в Инстаграм. 33-летняя певица, звезда "Фабрики звезд-3" и бывшая участница украинского женского поп-коллектива "Real O" на данный момент активно развивает сольную карьеру, а внешнее сходство с Анджелиной Джоли только добавляет популярности.

Летний отдых Таня Воржева провела в родной стране. Украинская Анджелина Джоли показала много фото, которые она сделала во время отпуска. Удивительная природа, зеркальная гладь озера на фоне заката восхитили поклонников певицы. Но еще больше их удивило то, что снимки были сделаны не на заграничных курортах, а в Украине.

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