Первую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-Франковске

Донором почки для 25-летнего мужчины стал родной отец.

Медики Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска 10 августа провели первую в регионе семейную трансплантацию почки.

Для 25-летнего мужчины, который с 2017 года находился на программном гемодиализе, донором почки стал родной отец, сообщает пресс-служба Минздрава.

Трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами клинической больницы скорой медицинской помощи Львова. Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений.

Фото: moz.gov.ua

Сейчас состояние реципиента и донора стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.

Трансплантации были проведены на средства госбюджета в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.

Напомним, в апреле в Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг от родственника. С 2008 года пациентов отправляли на операции за границу.