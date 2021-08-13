Первую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-Франковске
Донором почки для 25-летнего мужчины стал родной отец.
Медики Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска 10 августа провели первую в регионе семейную трансплантацию почки.
Для 25-летнего мужчины, который с 2017 года находился на программном гемодиализе, донором почки стал родной отец, сообщает пресс-служба Минздрава.
Трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами клинической больницы скорой медицинской помощи Львова. Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений.
Сейчас состояние реципиента и донора стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.
Трансплантации были проведены на средства госбюджета в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.
Напомним, в апреле в Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг от родственника. С 2008 года пациентов отправляли на операции за границу.