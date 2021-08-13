В Запорожье уничтожают фасад Дворца детского творчества

Деконструкция фасада происходит по заказу Департамента образования и науки Запорожского горсовета.

В Запорожье уничтожают фасад Дворца детского творчества

В Запорожье во время ремонта уничтожают фасад Дворца детского и юношеского творчества. Заказчик ремонтных работ - Департамент образования и науки Запорожского городского совета. Об этом сообщает сообщество Ukrainian Modernism на своей Facebook-странице.

Запорожский Дворец детского и юношеского творчества (бывший Дворец пионеров) был построен в 1986 году. Он является одним из немногих модернистских зданий в Запорожье.

По словам Ukrainian Modernism, никаких общественных слушаний по ремонту не было, как и консультаций с архитекторами. Сейчас с Дворца сбили аутентичную отделку. Также запланирована замена алюминиевых стеклопакетов на пластиковые.

По данным сайта Prozorro, еще в 2020 году Департамент образования и науки Запорожского городского совета объявил конкурс на реконструкцию Городского Дворца детского и юношеского творчества, ожидаемая сумма которой составляла 74 тыс. Тендер выиграла компания ООО "ГЕОС-УКБ", которая согласилась сделать ремонт здания за 70 тыс. грн.

Ukrainian Modernism - организация, которая отстаивает здания, построенные в стиле модернизма по всей Украине.

Напомним, в Киеве суд запретил демонтаж модернистского здания "Цветы Украины" из-за нарушения авторских прав архитектора.

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