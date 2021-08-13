В аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковида

Он будет работать ежедневно и будет обслуживать всех желающих.

В аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковида
Фото: odessa.online

В Международном аэропорту "Одесса" сегодня, 13 августа, открыли пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно и будет обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих.

Об этом сообщает Odessa.online.

Пункт будет работать с 9:00 до 18:00. Там можно получить прививки такими препаратами как Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Также в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку 8 тысяч доз Pfizer.

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов". Сообщалось, что там будут прививать пассажиров, имеющих билеты на самолет. Также сделать прививку можно в международном аэропорту "Борисполь" и аэропорту "Жуляны" в Киеве.

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