Сотрудница вуза присвоила 600 тыс. гривен, притворяясь иностранцем-богачом на сайтах знакомств

Она заставила женщину взять кредит и перечислить деньги на свой счет.

Сотрудница вуза присвоила 600 тыс. гривен, притворяясь иностранцем-богачом на сайтах знакомств
Фото: npu.gov.ua

Киберполиция Киева разоблачила сотрудницу одного из высших учебных заведений, которая присвоила 600 тысяч гривен в афере с онлайн-знакомствами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Женщина заводила знакомства в сети, выдавая себя за иностранца-богача.

"Войдя в доверие к потерпевшей, фигурантка заставила ее взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок", - рассказали в полиции.

41-летняя подозреваемая работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала.

"Женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот «мужчина», по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест. Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на подконтрольный злоумышленнице счет", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

По месту жительства и месту регистрации правонарушителя работники полиции провели обыски и изъяли доказательства ее причастности к преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, ранее киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан более чем 300 тыс. гривен.

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