Житель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривен

"Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело".

Житель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривен
Фото: Корреспондент.net

Нетишинский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя города за то, что он получил 8000 гривен карантинной помощи от государства.

Об этом сообщается в судебном реестре.

Мужчина работает младшим научным сотрудником Нетишинского краеведческого музея. Во время пребывания Нетишина в "красной" зоне он получал зарплату в полном объеме, но несмотря на это музейник зарегистрировался на сайте "Дія" и создал заявку на получение карантинной помощи.

12 мая ему перечислили деньги.

После этого на мужчину завели уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 190 УК Украины).

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал вину. Ему назначили условный срок с испытательным сроком в 1 год.

Издание "Ґрати" пишет, что осужденным является 71-летний Виктор Войковский.

"Я деньги у государства не крал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник", - сказал он журналистам.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во время карантина. Он предусматривает выплату 8000 гривен лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Эту выплату могут получать официально трудоустроенные наемные работники и ФЛП.

Во время последней волны ковида единовременное пособие в размере 8000 гривен из государственного бюджета получить имели право наемные работники юридических лиц или ФЛП, сфера деятельности которых попадала под карантинные ограничения "красной" зоны в период февраля-марта 2021 года.

Общая сумма выплат составила 2,7 млрд гривен.

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