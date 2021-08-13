Итальянский тенор Андреа Бочелли споет в Киеве ко Дню Независимости

Вместе с ним будет петь Людмила Монастырская, Тамара Калинкина, Тина Кароль и Джамала.

Итальянский тенор Андреа Бочелли споет в Киеве ко Дню Независимости

Художественная акция состоится 24 августа в 17:00 на площади Конституции. Андреа Бочелли - известный оперный тенор, обладатель "Грэмми" и номинант "Эмми", неоднократно признан лучшим мировым классическим исполнителем итальянской вокальной традиции. Вместе с ним на концерте будут петь солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, а также популярные певицы Тина Кароль и Джамала в сопровождении Национального симфонического оркестра под руководством Владимира Сиренко и при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром будет дирижировать всемирноизвестный дирижер Марчелло Рота.

Художественную акцию, которая состоится 24 августа на площади Конституции, названо, как и первый цикл работ Ивана Марчука - «Голос моей души». Каждый гость мероприятия сможет внести вклад в создание музея Марчука.

Напомним, согласно указу президента, деньги на реконструкцию здания для создания музея Марчука должно выделить правительство.

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