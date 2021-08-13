Тина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбоме

Тина Кароль готовит большой подарок к 30-летию независимости Украины. Артистка записала альбом на украинском языке, в который вошли неожиданные дуэты с молодыми исполнителями. Наконец, звезда рассказала, кому же посчастливилось оказаться в ее пластинке.

В личном аккаунте в Инстаграм успешная украинская певица опубликовала новый пост, сопроводив его серией фотографий. Звезда рассекретила, с кем записала дуэты. Среди счастливчиков, Александра Зарицкая из группы KAZKA, Алина Паш, Никита Ломакин, Юра Самовилов, Иван Нави Wellboy и Latexfauna.

Выход пластинки запланирован на 20 августа, однако уже сейчас можно осуществить предзаказ.

"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", — отметила Тина Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль раскрыла семейную тайну, о которой никто не догадывался.