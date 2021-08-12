За сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковида

Выздоровели - 1 039 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 77 детей и 41 медработник.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы 588 человек. 24 пациента умерли. Выздоровели - 1 039 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 22 049 человек, методом ИФА - 8 735 и экспресс-тестами - 17 267 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 262 601 человек, выздоровели - 2 194 791. От осложнений заболевания умерли 53 173 человека. Всего было проведено 11 604 861 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

По данным Минздрава, 99,3% больных ковидом за последние три месяца не были вакцинированы.

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