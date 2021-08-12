С начала года Чернобыль посетили 32 тысячи туристов

В 2019 году планировалось достичь показателя 1 млн туристов в год.

Чернобыльскую зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов.

Об этом сообщил помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, данные актуальны на 11 августа. В 2019 году планировалось достичь показателя 1 млн туристов в год, однако в 2020 году туристический поток сильно сократился.

"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тысяч туристов, но вряд ли достигнем результатов 2019-го - 124 тысячи", - сказал Гарник.

В феврале-2021 Министерство культуры и информационной политики, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения подписали меморандум о развитии посещения территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. По его мнению, указ будет способствовать превращению зоны в "научный и туристический магнит" без коррупции и лишних запретов.

В начале сентября 2019 года был установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. В течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало расти.